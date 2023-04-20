Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конате — о Чечне: мне сразу здесь понравилось — и чеченцы, и их культура, и кухня

Конате — о Чечне: мне сразу здесь понравилось — и чеченцы, и их культура, и кухня
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о жизни в Чеченской Республике и о местной кухне.

«Я ехал в республику с той же религией, что у меня. Мне сразу же здесь понравилось — и чеченцы, и их культура, и кухня. Особенно галушки. Знаешь же, что это?

В Чечне это блюдо называется жижиг-галнаш? Именно. Нигде больше так галушки не готовят. Пытался найти в Москве — борщ там я обожал, но ничего похожего на чеченские галушки. Постоянно их ем в Грозном! Правда, тут надо быть осторожным: очень калорийно. Но уж после игры удержаться не могу», — приводит слова Конате Sport24.

Конате выступает за грозненский «Ахмат» с июля 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023