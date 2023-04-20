Конате — о Чечне: мне сразу здесь понравилось — и чеченцы, и их культура, и кухня

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о жизни в Чеченской Республике и о местной кухне.

«Я ехал в республику с той же религией, что у меня. Мне сразу же здесь понравилось — и чеченцы, и их культура, и кухня. Особенно галушки. Знаешь же, что это?

В Чечне это блюдо называется жижиг-галнаш? Именно. Нигде больше так галушки не готовят. Пытался найти в Москве — борщ там я обожал, но ничего похожего на чеченские галушки. Постоянно их ем в Грозном! Правда, тут надо быть осторожным: очень калорийно. Но уж после игры удержаться не могу», — приводит слова Конате Sport24.

Конате выступает за грозненский «Ахмат» с июля 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.