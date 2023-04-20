Хуммельс раскритиковал судейство в матче «Бавария» — «Манчестер Сити»

Бывший немецкий защитник Матс Хуммельс прокомментировал судейские решения Клемана Тюрпена в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити», который состоялся в среду, 19 апреля.

«Два нарушения, которые никогда не должны были стать пенальти. Я ненавижу это», — написал футболист в социальных сетях.

Тюрпен назначил в игре два пенальти, один из которых не реализовал Эрлинг Холанд. Также на 18-й минуте встречи судья удалил защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано, однако спустя некоторое время отменил своё решение.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Первый матч завершился разгромной победой английского клуба со счётом 3:0.