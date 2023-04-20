Алексей Мелёшин: вылет «Спартака» из Кубка России очень печален. Уверен, победы придут

Бывший футболист «Спартака», а ныне тренер академии красно-белых Алексей Мелёшин высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России.

«Вылет «Спартака» из Кубка России, естественно, очень печален и неприятен для всех болельщиков.

Работа Абаскаля? Гильермо – высококвалифицированный специалист. Он сам всё прекрасно понимает и во всём разберётся. Ему виднее. Я уверен, что у команды всё наладится. Придут победы и качественная игра», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, московский «Спартак» вылетел из розыгрыша Кубка России. Вчера, 19 апреля, команда Гильермо Абаскаля уступила тольяттинскому «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Кубка России (Путь регионов).