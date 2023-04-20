Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса может перейти в клуб АПЛ

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Руководство «Валенсии» ведёт с игроком переговоры о продлении контракта, но понимает, что сохранить в клубе 20-летнего полузащитника будет крайне тяжело, учитывая тяжёлое финансовое положение и результаты команды. Сам игрок также открыт к переходу в другой клуб. Интерес к футболисту проявляют сразу несколько топ-клубов Европы, сообщает 90min.

После ЧМ-2022 в Катаре, где Муса сыграл в четырёх матчах за сборную США, за развитием игрока следят мадридский «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург», но фаворитами считаются английские «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Брайтон», которые могут предложить самые выгодные финансовые условия.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.