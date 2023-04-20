Лепёхин: Кузяеву нужно пробовать силы в Европе. Все смотрят Лигу чемпионов и видят разницу

Бывший защитник «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепёхин высказался о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева в европейский клуб.
«Кузяеву однозначно нужно попробовать свои силы в Европе. Пока не попробуешь, не узнаешь свой уровень. Конечно, может не получиться, но если есть возможность сыграть в европейских чемпионатах, то нужно ею пользоваться. Мы все смотрим Лигу чемпионов и понимаем разницу в уровне. Футболист, который пользуется спросом в Европе, должен использовать свой шанс, потому что многим неплохим игрокам он не предоставляется.
Всё зависит от агентов, потому что самих по себе наших игроков никто никуда не зовёт. Безусловно, кто-то мог бы заиграть за границей, но футболистов надо предлагать», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Нынешнее соглашение Кузяева с «Зенитом» рассчитано до июня этого года. 30-летний полузащитник сыграл за петербуржцев 28 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
- 20 апреля 2023
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