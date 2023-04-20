«Юнион» — «Байер»: соперники обменялись голами во втором тайме

Сегодня, 20 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречаются «Юнион» и «Байер». Команды играют на стадионе «Йозеф Марин» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
Во втором тайме «Байер» благодаря голу Жереми Фримпонга довёл счёт до разгромного – 3:0.
Однако уже спустя четыре минуты финский нападающий «Юниона» Каспер Терхо отквитал один мяч. Таким образом, «Байер» ведёт со счётом 3:1.
Ранее, на второй минуте, счёт в матче открыл 23-летний вингер леверкузенцев Мусса Диаби.
На 38-й минуте защитник «Байера» Митчел Баккер удвоил преимущество своей команды.
В первом четвертьфинальном матче команды на поле «Байера» сыграли вничью со счётом 1:1. На гол нападающего «Юниона» Виктора Бонифасе точным ударом ответил полузащитник «Байера» Флориан Вирц.
В 1/8 финала «Байер» дважды уверенно обыграл венгерский «Ференцварош» (2:0; 2:0). Бельгийский «Юнион» был сильнее берлинского «Униона» (6:3 по сумме двух встреч).
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