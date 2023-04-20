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«Байер» разгромил «Юнион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Байер» разгромил «Юнион» и вышел в полуфинал Лиги Европы
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Сегодня, 20 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречались «Юнион» и «Байер». Команды играли на стадионе «Йозеф Марин» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом (Испания).

На второй минуте счёт в матче открыл 23-летний вингер леверкузенцев Мусса Диаби.

На 38-й минуте защитник «Байера» Митчел Баккер удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме «Байер» благодаря голу Жереми Фримпонга довёл счёт до разгромного – 3:0.

Однако уже спустя четыре минуты финский нападающий «Юниона» Каспер Терхо отквитал один мяч.

На 79-й минуте чешский форвард «Байера» Адам Гложек вновь сделал счёт разгромным – 4:1. Этот результат не изменился до финального свистка.

В первом четвертьфинальном матче команды на поле «Байера» сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, леверкузенцы вышли в 1/2 финала Лиги Европы, в котором встретятся с победителем пары «Рома» – «Фейеноорд».

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
1 : 4
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Диаби – 2'   0:2 Баккер – 38'   0:3 Фримпонг – 60'   1:3 Терхо – 64'   1:4 Гложек – 79'
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