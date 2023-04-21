Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом» с сохранением зарплаты — Иван Карпов
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продлит контракт с московским клубом.
Как сообщает журналист Иван Карпов, новое соглашение будет заключено минимум на 3 года. Руководство «Локомотива» хочет продлить договор на 4 года.
У сторон есть небольшие разногласия по зарплате и подписному бонусу. По новому контракту Баринов будет зарабатывать не менее текущей зарплаты в € 1,4 млн в год.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 28 очков после 23 матчей. Дмитрий Баринов выступает за железнодорожников с 2015 года, сыграв за это время 135 матчей и забив семь голов. 9 июля 2019 года капитан «Локомотива» продлил контракт с клубом на четыре года, до лета 2023-го.
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