Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом» с сохранением зарплаты — Иван Карпов

Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом» с сохранением зарплаты — Иван Карпов
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продлит контракт с московским клубом.

Как сообщает журналист Иван Карпов, новое соглашение будет заключено минимум на 3 года. Руководство «Локомотива» хочет продлить договор на 4 года.

У сторон есть небольшие разногласия по зарплате и подписному бонусу. По новому контракту Баринов будет зарабатывать не менее текущей зарплаты в € 1,4 млн в год.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 28 очков после 23 матчей. Дмитрий Баринов выступает за железнодорожников с 2015 года, сыграв за это время 135 матчей и забив семь голов. 9 июля 2019 года капитан «Локомотива» продлил контракт с клубом на четыре года, до лета 2023-го.

Материалы по теме
Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023