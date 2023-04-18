Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ

За 22 тура судьи дважды ошиблись в пользу московского клуба, а в 23-м — трижды.

Позади 23-й тур РПЛ, который не обошёлся без спорных судейских решений. Обновляем таблицу ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Роман Галимов не назначил пенальти в пользу «Ахмата» Фото: vk.com/pfcfakel

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 23-м туре

В минувшем туре чаще всех ошибался Василий Казарцев. По оценке Федотова, бригада этого арбитра трижды приняла неверное решение в пользу «Локомотива».

Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» в ворота «Оренбурга»;

ошибочно назначил пенальти в пользу «Локомотива» в первом тайме;

не назначил пенальти в ворота «Локомотива» во втором тайме;

арбитр Галимов не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Ахматом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 10-й минуте «Локомотив» забил. После передачи от Дзюбы мяч коснулся игрока «Оренбурга» и отскочил к Камано, который находился за линией офсайда. Да, защитник пытался сыграть в мяч, но это не контроль. В итоге арбитр неправильно засчитал гол. Это ошибка Казарцева и всей бригады».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 23-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

Таблица ошибок судей после 23-го тура РПЛ