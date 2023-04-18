Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ

Позади 23-й тур РПЛ, который не обошёлся без спорных судейских решений. Обновляем таблицу ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Роман Галимов не назначил пенальти в пользу «Ахмата»
Фото: vk.com/pfcfakel
Предыдущие ошибки арбитров
Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура;
- таблица после 22-го тура.
Ошибки судей в 23-м туре
В минувшем туре чаще всех ошибался Василий Казарцев. По оценке Федотова, бригада этого арбитра трижды приняла неверное решение в пользу «Локомотива».
- Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» в ворота «Оренбурга»;
- ошибочно назначил пенальти в пользу «Локомотива» в первом тайме;
- не назначил пенальти в ворота «Локомотива» во втором тайме;
- арбитр Галимов не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Ахматом».
«На 10-й минуте «Локомотив» забил. После передачи от Дзюбы мяч коснулся игрока «Оренбурга» и отскочил к Камано, который находился за линией офсайда. Да, защитник пытался сыграть в мяч, но это не контроль. В итоге арбитр неправильно засчитал гол. Это ошибка Казарцева и всей бригады».
Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 23-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.
Таблица ошибок судей после 23-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|11
|5
|«Локомотив»
|10
|5
|«Оренбург»
|6
|8
|«Краснодар»
|7
|7
|«Пари НН»
|6
|7
|«Спартак»
|5
|8
|«Ахмат»
|5
|7
|«Ростов»
|5
|6
|«Динамо»
|5
|3
|«Сочи»
|4
|4
|«Факел»
|4
|7
|«Химки»
|4
|6
|«Торпедо»
|4
|0
|«Крылья Советов»
|4
|4
|«Зенит»
|2
|5
|ЦСКА
|2
|4
- 18 апреля 2023
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21:32
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21:30
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21:00
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20:54
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20:48
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20:46
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20:40
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20:39
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20:34
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20:31
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20:27
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20:21
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20:18
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20:15
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20:01
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19:55
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19:46
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19:35
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19:32
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19:23
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19:15
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19:00
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18:08
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17:31
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