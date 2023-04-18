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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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За 22 тура судьи дважды ошиблись в пользу московского клуба, а в 23-м — трижды.

Позади 23-й тур РПЛ, который не обошёлся без спорных судейских решений. Обновляем таблицу ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Роман Галимов не назначил пенальти в пользу «Ахмата»

Роман Галимов не назначил пенальти в пользу «Ахмата»

Фото: vk.com/pfcfakel

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 23-м туре

В минувшем туре чаще всех ошибался Василий Казарцев. По оценке Федотова, бригада этого арбитра трижды приняла неверное решение в пользу «Локомотива».

  • Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» в ворота «Оренбурга»;
  • ошибочно назначил пенальти в пользу «Локомотива» в первом тайме;
  • не назначил пенальти в ворота «Локомотива» во втором тайме;
  • арбитр Галимов не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Ахматом».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 10-й минуте «Локомотив» забил. После передачи от Дзюбы мяч коснулся игрока «Оренбурга» и отскочил к Камано, который находился за линией офсайда. Да, защитник пытался сыграть в мяч, но это не контроль. В итоге арбитр неправильно засчитал гол. Это ошибка Казарцева и всей бригады».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 23-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

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Таблица ошибок судей после 23-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»115
«Локомотив»105
«Оренбург»68
«Краснодар»77
«Пари НН»67
«Спартак»58
«Ахмат»57
«Ростов»56
«Динамо»53
«Сочи»44
«Факел»47
«Химки»46
«Торпедо»40
«Крылья Советов»44
«Зенит»25
ЦСКА24
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