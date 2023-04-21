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Причина ухода Фернандеса из «Интернасьонала» — желание немедленно вернуться в Россию

Причина ухода Фернандеса из «Интернасьонала» — желание немедленно вернуться в Россию
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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, покинувший бразильский «Интернасьонал», за который играл на правах аренды из армейского клуба, принял решение уйти из команды из-за желания немедленно вернуться в Россию. Об этом сообщает «твиттер» Gremiston.

Ранее «Интернасьонал» объявил об уходе Фернандеса из клуба по просьбе футболиста.

32-летний Фернандес сыграл за «Интернасьонал» пять матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Контракт бразильского крайнего защитника, имеющего также российское гражданство, с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

За ЦСКА Фернандес играл с 2012 года, выиграв с московским клубом три титула чемпиона России. Футболист вернулся в Бразилию после краткосрочной паузы в карьере.

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