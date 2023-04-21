Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»
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Защитник Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что игрок потребовал расторжения контракта по личным причинам.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, трижды выигрывал с клубом чемпионат России. В составе сборной России Фернандес провёл 33 матча и забил пять голов.
После окончания сезона-2021/2022 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне на счету Фернандеса пять матчей в составе «Интернасьонала», в которых он не отметился результативными действиями.
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