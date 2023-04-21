«Если хотите отдыхать — такая ситуация». Филимонов — об отказе России от Кубка Азии

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об отказе сборной России принимать участие в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии. Ранее РФС принял решение не участвовать в турнире из-за организационных сложностей.

«Не знаю, на основании чего принималось решение отказаться от участия в Кубке Азии. Не могу сказать, какие доводы приводились, чтобы не играть в этом турнире. Международный турнир лучше, чем ничего. Понятно, что футболисты не будут отдыхать. Но по большому счёту у футболистов такая жизнь, что если вы хотите развиваться и играть, то надо чем-то жертвовать. Если хотите отдыхать и наслаждаться жизнью, то такая ситуация», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.