Карвальо: Газзаев — наш знаменитый усач. Думаю, в ЦСКА уже никогда не будет такого тренера

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о совместной работе в армейской команде с главным тренером Валерием Газзаевым. По словам бразильца, специалист вызывал уважение и восхищение, сумел стать футбольным отцом для многих игроков. Напомним, именно под руководством Газзаева ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

«Газзаев? Наш знаменитый усач. Все, кто с ним когда-либо работал, называют Валерия своим футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум. Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошёл в историю. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он», — приводит слова Карвальо Sport24.