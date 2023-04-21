Хаманн: Мюллер уйдёт из «Баварии», если главным тренером команды будет Тухель

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн, работающий сейчас экспертом на немецком телевидении, заявил, что нападающий команды Томас Мюллер может покинуть клуб, если главным тренером останется Томас Тухель.

«Я не понял, почему Тухель не выпустил Мюллера в стартовом составе в игре, в которой нужны эмоции, которые могут дать такие лидеры, как он. Тот факт, что Тухель выпустил Мюллера только после Мане, можно воспринимать как пощёчину для Томаса.

Я бы сказал, что Томас Мюллер больше не будет игроком «Баварии» в следующем сезоне при Тухеле. Мюллер всегда ставил интересы команды выше собственных. Но если уже сегодня он понимает, что ему придётся смотреть на это со стороны, это его не радует», — приводит слова Хаманна Bild со ссылкой на его колонку на Sky Sport.

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