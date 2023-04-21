«Томь» направила письмо Путину с просьбой решить вопрос с долгами по зарплате

Футбольный клуб «Томь» в своих социальных сетях опубликовал текст обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой начать проверку работы органов спортивной власти в регионе.
«Мы просим Вас дать поручение – сделать проверку и оценить работу органов областной власти в сфере развития физической культуры и спорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведёт к полному развалу томского спорта. Мы просим Вас помочь решить и наш, наболевший за год, вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на Вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!» — гласит заявление клуба.
Работникам «Томи» и тренерам детской академии не выплачивают зарплату с августа прошлого года. С 21 апреля бывшим сотрудникам клуба запрещён въезд и вход на территорию «Томи». Экс-работники направили обращения в прокуратуру Томской области и в Генеральную прокуратуру России.
- 21 апреля 2023
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