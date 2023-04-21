Тарханов объяснил, в чём феномен «Акрона»

Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался об игре футбольного клуба «Акрон» после того, как тольяттинская команда выбила из Кубка России ряд клубов РПЛ, в числе которых и московский «Спартак». «Акрон» обыграл красно-белых в полуфинале Пути регионов со счётом 2:1.

«Феномен «Акрона» — в квалифицированных игроках и тренере. Они должны бороться за выход в РПЛ, а не находиться в нижней части таблицы Первой лиги. Может быть, из-за того, что тренер по ходу сезона поздно пришёл. Нужно время, чтобы привить определённую игру команде и дать понять тренерские требования. И из-за этого был небольшой провал на старте сезона. А сейчас они и в чемпионате лучше играют, и в Кубке России хорошо себя показывают», — приводит слова Тарханова Metaratings.