Президент «Урала»: хорошо, что Марио Фернандес возвращается в Россию, но точно не в «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи о возвращении в Россию Марио Фернандеса. Ранее экс-футболист ЦСКА расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом», на фоне чего и появились слухи о его возможном трудоустройстве в РПЛ.

«Почему он нам должен быть интересен? Впервые слышу, что мы заинтересованы в Фернандесе. Он отличный футболист, хорошо, что возвращается в Россию, но точно не в «Урал». С Виктором Гончаренко этот вопрос не обсуждали», — приводит слова Григория Иванова Legalbet.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, трижды выигрывал с клубом чемпионат России. В составе сборной России Фернандес провёл 33 матча и забил пять голов.

После окончания сезона-2021/2022 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.