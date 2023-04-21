«Решение правильное». Аленичев — об отказе сборной России от Кубка Азии
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об отказе сборной России принимать участие в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии. Ранее РФС принял решение не участвовать в турнире из-за организационных сложностей.
«Конечно, говорили, что от турнира была бы какая-то польза, потому что практика игры с иностранными футболистами нам нужна. Но, с другой стороны, не стали рисковать футболистами, всё-таки жара, возможны травмы, чемпионат закончится. Наверное, РФС такое полное решение принял, чтобы не рисковать футболистами.
Думаю, что решение правильное. Поддерживаю. Я уже предполагал, какое качество футбола могло быть в Бишкеке при +40, неинтересно было бы смотреть», — приводит слова Аленичева ТАСС.
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