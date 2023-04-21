Карвальо: Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами и вином осознанно

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что президент армейского клуба Евгений Гинер осознанно учил футболистов наслаждаться сигарами и вином. Также бразилец признался, что функционер делал всё для комфорта легионеров.
«Сигары! Я сам никогда не курил — ни сигар, ни сигарет, разве что кальян. Гинер — человек очень умный, знающий. Кроме сигар, он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно. Раз уж куришь — надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошёл.
Как я ощущал любовь Гинера к бразильцам? У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят — Вагнера, меня — и выражал своё восхищение. Это были настоящие дружеские объятия. И делал всё для нашего комфорта», — приводит слова Карвальо Sport24.
- 21 апреля 2023
-
15:10
-
15:04
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:38
-
14:30
-
14:22
-
14:17
-
14:16
-
14:10
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:49
-
13:40
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
13:03
-
12:45
-
12:38
-
12:34
-
12:10
-
12:04
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:20
-
11:14