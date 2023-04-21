Карвальо: Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами и вином осознанно

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что президент армейского клуба Евгений Гинер осознанно учил футболистов наслаждаться сигарами и вином. Также бразилец признался, что функционер делал всё для комфорта легионеров.

«Сигары! Я сам никогда не курил — ни сигар, ни сигарет, разве что кальян. Гинер — человек очень умный, знающий. Кроме сигар, он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно. Раз уж куришь — надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошёл.

Как я ощущал любовь Гинера к бразильцам? У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят — Вагнера, меня — и выражал своё восхищение. Это были настоящие дружеские объятия. И делал всё для нашего комфорта», — приводит слова Карвальо Sport24.