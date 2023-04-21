Салихова — об Аленичеве: диву даёшься, как «бывшие» всё знают, но сами ничего не добились

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова бывшего тренера красно-белых Дмитрия Аленичева. Ранее специалист раскритиковал «Спартак» за матч с «Динамо» (3:3), заявив, что красно-белые показали «дворовый футбол».

«Как послушаешь «бывших», то диву даёшься, как это они всё знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.

Самое простое — обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трёх для убедительности, и на них спустить всех собак. Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может, сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст», — приводит слова Салиховой Metaratings.