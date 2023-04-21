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Зидан хочет тренировать «Ювентус», его не беспокоит возможное отсутствие еврокубков

Зидан хочет тренировать «Ювентус», его не беспокоит возможное отсутствие еврокубков
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет возглавить туринский «Ювентус». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Зидан не хочет в третий раз возглавлять «Реал», а его приоритетом является работа в «Ювентусе», за который он раньше играл. Французский специалист хотел бы посвятить себя долгосрочному проекту и его не пугает возможное отсутствие еврокубков у туринского клуба.

Зидане также не хочет работать в «ПСЖ», несмотря на интерес к нему катарских владельцев клуба. Тренера не устраивает то, что его свобода действий у руля команды будет ограничена, а звёздные футболисты парижан имеют прямые контакты с руководством.

Во главе «Реала» Зидан выиграл 11 трофеев, в том числе три титула Лиги чемпионов.

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