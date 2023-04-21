Зидан хочет тренировать «Ювентус», его не беспокоит возможное отсутствие еврокубков

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет возглавить туринский «Ювентус». Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, Зидан не хочет в третий раз возглавлять «Реал», а его приоритетом является работа в «Ювентусе», за который он раньше играл. Французский специалист хотел бы посвятить себя долгосрочному проекту и его не пугает возможное отсутствие еврокубков у туринского клуба.
Зидане также не хочет работать в «ПСЖ», несмотря на интерес к нему катарских владельцев клуба. Тренера не устраивает то, что его свобода действий у руля команды будет ограничена, а звёздные футболисты парижан имеют прямые контакты с руководством.
Во главе «Реала» Зидан выиграл 11 трофеев, в том числе три титула Лиги чемпионов.
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