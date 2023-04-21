Аленичев: если бы «Спартак» тренировал Романцев, прилетели бы с Самары — сразу в Тарасовку

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игре «Акрона» в Фонбет Кубке России. Команда вышла в финал Пути регионов, обыграв «Спартак» — 2:1.
«Они выбили уже четвёртую московскую команду. Я дал прогноз, что «Спартак» победит – 3:1. При этом я говорил, что красно-белых ждёт тяжелейшая игра из-за бешеного настроя «Акрона». Ну, не угадал. К сожалению, Абаскаль не сумел достучаться до команды, не смог дать правильный настрой. Его футболисты вышли играть на одном мастерстве, которого не так много.
При счёте 2:0 игроки «Акрона» и в штангу попали, и Максименко отбил. Знаете, «Спартак» мог ещё три мяча пропустить. Результат закономерный, это однозначно. Я крайне возмущён таким отношением к делу. Я представляю, если бы эту команду тренировал Романцев… Думаю, футболисты до следующей игры сидели бы на базе. Прилетели бы с Самары — и сразу в Тарасовку», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».
- 21 апреля 2023
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