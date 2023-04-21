Уилкшир: не вижу выгоды для «Динамо» от увольнения Йокановича прямо сейчас

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о результатах «Динамо» в сезоне-2022/2023. Футболист выразил надежду, что его бывшая команда ударно проведёт концовку сезона, однако признал, что разочарован вылетом «Динамо» из Кубка России. Также Уилкшир ответил на вопрос о возможном увольнении Славиши Йокановича.

«Больше всего, конечно, разочаровал вылет «Динамо» из Кубка России — после этого стало понятно, что в этом году трофеев не будет. И когда неудачные результаты накапливаются, на главного тренера всегда будет оказываться давление, всегда будут разговоры. Теперь нужно надеяться, что клуб выдаст сильную концовку чемпионата.

Думаю, решение по будущему Славиши «Динамо» не будет принимать до конца сезона. Я не вижу какой-либо выгоды для клуба в его увольнении прямо сейчас и поисках человека на замену», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».