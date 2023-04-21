Хавбек «Урала» Мишкич: пенальти в наши ворота не было

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич поделился мнением о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА, который завершился вничью (1:1). В частности, игрок считает, что пенальти в ворота его команды был назначен несправедливо.

«Мы действительно могли выиграть в этом матче, чуть-чуть не хватило. Очень обидно пропускать гол на последних минутах и упускать победу из-за спорного пенальти. В предыдущей игре с ЦСКА была такая же ситуация. Но ничего, у нас есть ещё вторая игра в Кубке, всё решится там. Двигаемся дальше и думаем о следующей игре.

Я думаю, что пенальти в наши ворота не было. Не знаю. Судья увидел там пенальти, а я – нет. Вот и всё», — цитирует Мишкича «РБ Спорт».

Напомним, ответный матч между «Уралом» и ЦСКА в рамках финала Кубка России (Путь РПЛ) состоится 3 мая в Екатеринбурге.