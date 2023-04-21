Форвард «Локо» Камано поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Четыре победы в шести матчах с ЦСКА? Все игры важны, не могу выделить одну. Предстоящий матч также важен. Во-первых, это дерби, дополнительная мотивация для всех. Это очередной шанс взять три очка, которые нам нужны. Все настроены только на победу. Мы продолжаем тренировки, хорошо готовимся. Надеемся, что сохраним этот настрой к матчу с ЦСКА.

Залог успеха — в нашей подготовке и тренировках. Никакой магии в этом нет, это результат упорной работы. Мы знаем, что матч будет не из лёгких. ЦСКА — достойный соперник, но мы тоже за это время набрали ход. Каждый из нас уверен, что нужно сохранить этот настрой и сделать всё, чтобы одержать победу», — сказал Камано в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 апреля. Армейцы занимают в турнирной таблице четвёртое место с 44 очками, у железнодорожников 10-я позиция с 28 очками.