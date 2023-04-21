Форвард «Локомотива» Камано рассказал о причинах успехов команды в весенней части РПЛ

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о выступлении команды в весенней части сезона. Железнодорожники победили в пяти из шести матчей Российской Премьер-Лиги.
«Сейчас у нашего состава неплохой прогресс, потому что мы качественно провели тренировочный сбор, хорошо подготовились. И по матчам видно, что это помогает нам на протяжении всей игры. Ту ментальность и те успехи, которые есть сейчас, мы должны закреплять, чтобы достойно завершить чемпионат.
Моя новая роль на поле? Для меня всё так же, как раньше. Я здесь для того, чтобы помогать команде. Если тренер просит меня делать на поле ещё больше, то готов к этому, продолжу отдавать всего себя команде. Для меня это не проблема. Мы начали побеждать, стараемся вернуться в верхнюю часть таблицы. Сейчас нам нужно сохранить эту мотивацию, менталитет победителей. чтобы продолжать брать по три очка в каждом матче», — сказал Камано в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».
- 21 апреля 2023
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