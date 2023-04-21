«Рубин» минимально одолел «Арсенал» в стартовом матче 28-го тура Первой лиги

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Сегодня, 21 апреля, состоялся стартовый матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и казанский «Рубин». Команды сыграли на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой «Рубина» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче провёл нападающий казанского коллектива Джоэль Фамейе на 47-й минуте. Отметим, с конца первого тайма хозяева играли в меньшинстве: после просмотра видеоповторов арбитр встречи удалил защитника «Арсенала» Данила Степанова.

«Арсенал» остался на седьмом месте в турнирной таблице (37 очков). «Рубин» набрал 53 очка и сократил отставание от «Балтики», лидера Первой лиги, до пяти очков.