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Тульский «Арсенал» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч Первой лиги

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 28-го тура финала Мелбет Первой лиги, в котором встретятся тульский «Арсенал» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Арсенал» в Туле. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов (Саранск, Россия). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Стартовые составы:

«Арсенал» (Тула): Шамов, Сокол, Большаков, Сериков, Степанов, Манелов, Кайнов, Тачёв, Ставпец, Деспотович, Панченко.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Самошников, Тесленко, Мартынович, Грицаенко, Набиуллин, Апшанцев, Горбунов, Зотов, Лисакович, Уридия.

Предыдущая встреча команд в 12-м туре Первой лиги завершилась победой тульского «Арсенала» в Казани со счётом 2:1. Дублем отметился Евгений Луценко, в составе «Рубина» отличился Дмитрий Кабутов.

По итогам 27 туров «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице (37 очков). «Рубин» идёт вторым (50), уступая лидеру, «Балтике», пять очков.