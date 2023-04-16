Три защитника «Барселоны» входят в сферу интересов «Интера»

Миланский «Интер» проявляет интерес к подписанию трёх футболистов линии защиты «Барселоны». Речь идет о Самуэле Юмтити, Маркосе Алонсо и Андреасе Кристенсене. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По сведениям источника, итальянский клуб ещё не вступал в переговоры по этим футболистам. Алонсо и Кристенсен являются действующими игроками «Барселоны», они выступают за команду с лета 2022 года. Тогда оба перешли в команду на правах свободных агентов, а до этого выступали за «Челси». Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года, а сейчас играет на правах аренды за «Лечче».

Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

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