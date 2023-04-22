Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности Лиги 1
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1). Таким образом, француз не только помог лидеру Лиги 1 приблизиться к титулу ещё на один шаг, но и установил личное достижение – в активе форварда 214 полезных действий в чемпионате (157 голов и 57 голевых передач). Как сообщает Opta, Килиан повторил рекорд результативности чемпионата Франции в XXI веке, который до сегодняшнего дня единолично удерживал Димитри Пайет.
Пайет дебютировал в высшей лиге Франции в сезоне-2005/2006, выступая за «Нант», «Сент-Этьен», «Лилль» и «Марсель», он в общей сложности провёл в элитном дивизионе 489 матчей (101 гол). Мбаппе для повторения рекорда хватило 210 матчей и восьми сезонов.
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