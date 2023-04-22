Санкций УЕФА против «Барселоны» по делу Негрейры не будет ближайшим летом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта защитил честь клуба на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином в Словении, лично объяснив руководителю футбольного союза обстоятельства дела, сообщает Sport.es.

По итогам встречи в лагере сине-гранатовых царит осторожный оптимизм. Там считают, что высший европейский орган не будет наказывать каталонцев этим летом. УЕФА подождёт, пока что-то прояснится в суде, и только после этого вынесет свой вердикт, если того потребует ситуация. Таким образом, сине-гранатовые могут готовиться к следующему сезону Лиги чемпионов без опасений, что клуб туда не допустят.

Встреча с Чеферином стала третьим шагом Лапорты, нацеленным на нейтрализацию обвинений в подкупе арбитров по так называемому «делу Негрейры». Сначала он дал публичные объяснения, затем отправился в офис Ла Лиги, чтобы лично объясниться с президентами других клубов, и, наконец, обратился к президенту УЕФА, который пообещал президенту «Барсы» сдержанную реакцию, пока точка в деле не будет поставлена.

Позицию УЕФА аргументирует тем, что на карту поставлены многие экономические интересы, и они не будут действовать сгоряча, несмотря на давление, которое на союз оказывают из Мадрида.

Напомним, прокуратура Барселоны обратилась в суд с обвинениями в коррупции против клуба и его бывших президентов Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя. Обвинения строятся вокруг выплат бывшему вице-президенту технического судейского комитета испанской федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре, хотя в «Барселоне» утверждают, что оплачивались только отчёты о судьях, которые Негрейра готовил специально для каталонского клуба. В общей сложности он получил от «Барсы» € 7,3 млн с 2001 по 2018 год.