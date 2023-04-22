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Галтье: «ПСЖ» не имеет права играть только один тайм

Галтье: «ПСЖ» не имеет права играть только один тайм
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал победу своих подопечных в матче 32-го тура французской Лиги 1 с «Анже».

«Конечно, это была важная победа. Мы были настроены очень серьёзно, действовали в первом тайме максимально эффективно. Во втором, как и с «Лансом», мы совершенно размякли, просто катали мяч. У меня есть определённое раздражение. Конечно, мы победили, мы лидируем в чемпионате, но «ПСЖ» не имеет права играть только один тайм. В чём дело? Может быть, в усталости? Мы говорили об этом. Да, мы вели со счётом 2:0, но необходимо что-то менять. Однако я игнорирую всё происходящее вокруг. Самое главное — завоевать 11-й титул», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Напомним, встреча завершилась победой «ПСЖ» со счётом 2:1.

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