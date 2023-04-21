Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть на выезде «Анже» в стартовом матче 32-го тура Лиги 1

Сегодня, 21 апреля, состоялся стартовый матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Анже» встречался с «ПСЖ». Команды играли на стадионе имени Раймона Копа в Анже. Стартовый свисток главного арбитра встречи Эрика Ваттеллье прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1.
Оба своих мяча парижане забили в первом тайме, дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе. В эпизоде с первым голом ассистировал французу Хуан Бернат, а соавтором второго мяча стал Лионель Месси, оформивший 15-й голевой пас с начала сезона в Лиге 1. Мбаппе тем временем вышел в лидеры бомбардирской гонки – 22 точных удара. Ближе к конку игры «Анже» отквитал один гол усилиями Сады Тиуба.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 75 очков в 32 матчах. «Анже» замыкает турнирную таблицу, в активе команды всего 14 очков.
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