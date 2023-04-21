Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть на выезде «Анже» в стартовом матче 32-го тура Лиги 1

Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть на выезде «Анже» в стартовом матче 32-го тура Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 апреля, состоялся стартовый матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Анже» встречался с «ПСЖ». Команды играли на стадионе имени Раймона Копа в Анже. Стартовый свисток главного арбитра встречи Эрика Ваттеллье прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1.

Оба своих мяча парижане забили в первом тайме, дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе. В эпизоде с первым голом ассистировал французу Хуан Бернат, а соавтором второго мяча стал Лионель Месси, оформивший 15-й голевой пас с начала сезона в Лиге 1. Мбаппе тем временем вышел в лидеры бомбардирской гонки – 22 точных удара. Ближе к конку игры «Анже» отквитал один гол усилиями Сады Тиуба.

Франция - Лига 1. 32-й тур
21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 9'   0:2 Мбаппе – 26'   1:2 Тиуб – 87'

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 75 очков в 32 матчах. «Анже» замыкает турнирную таблицу, в активе команды всего 14 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023