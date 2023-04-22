Антон Заболотный рассказал, при каких условиях может сходить к профессиональному психологу

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о тяжёлых моментах в карьере, а также поделился мнением о походе к психологу.

«Психологически очень тяжело, когда ты хочешь играть в футбол, выходить на поле, быть причастным к командным успехам, но так складывается, что тебе остаётся только участвовать в тренировках. Это немного давит.

И в этот момент можно склеить ласты, начать обвинять всех вокруг – тренерский штаб, других игроков в том, какие они плохие. А можно закрыть глаза на всё происходящее и начать работать над собой и над своей формой ещё сильнее. Чтобы, когда тебе предоставят шанс, ты был готов к нему как физически, так и морально, использовал его на все 100 процентов. Такой момент, когда может всё наладиться, обязательно наступит, главное – не провалить его.

Если честно, бывают моменты, когда нелегко, когда нужно поговорить с профессионалом. Но в последнее время мне больше помогает общение с супругой. Мы с ней можем обсудить наши жизненные проблемы как внутри дома, так и вне его. Мы друг друга очень хорошо понимаем, знаем правильные подходы. Её поддержка больше всего помогла мне осенью и сейчас дала свои плоды.

К профессиональному психологу могу сходить только тогда, когда необходимо посмотреть на ситуацию с другого угла и получить другой вид поддержки.

Ни в коем случае этого не надо стесняться и бояться. В современной жизни поход к психологу – большой шаг навстречу решения многих проблем», – приводит слова Заболотного официальный сайт ЦСКА.