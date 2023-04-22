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Люк Уилкшир: если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом

Люк Уилкшир: если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом
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Тренер сборной Австралии U20 Люк Уилкшир заявил, что готов все бросить ради возможности вернуться в «Динамо».

«Если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом. Вообще никаких сомнений, для меня это мечта. Но я не верю, что это возможно на данном этапе. Хотя в футболе ты никогда не знаешь, что произойдет завтра, все меняется очень быстро. Но пока я занимаю должность ассистента в сборной Австралии U20», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Уилкшир дважды выступал в составе «Динамо». В первый приход в клубе он играл с 2008 по 2014 год, во второй — с 2016-го по 2017-й. Нынешний сезон может стать последним в «Динамо» для главного тренера Славиши Йокановича. Уилкшир с середины февраля работает ассистентом в молодежной сборной Австралии.

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