Люк Уилкшир: если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом

Тренер сборной Австралии U20 Люк Уилкшир заявил, что готов все бросить ради возможности вернуться в «Динамо».
«Если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом. Вообще никаких сомнений, для меня это мечта. Но я не верю, что это возможно на данном этапе. Хотя в футболе ты никогда не знаешь, что произойдет завтра, все меняется очень быстро. Но пока я занимаю должность ассистента в сборной Австралии U20», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».
Уилкшир дважды выступал в составе «Динамо». В первый приход в клубе он играл с 2008 по 2014 год, во второй — с 2016-го по 2017-й. Нынешний сезон может стать последним в «Динамо» для главного тренера Славиши Йокановича. Уилкшир с середины февраля работает ассистентом в молодежной сборной Австралии.
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