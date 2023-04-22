Билялетдинов: трио Дзюба, Пиняев, Глушенков — одно из сильнейших в РПЛ

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался об атакующей связке «Локомотива» — Артёме Дзюбе, Сергее Пиняеве и Максиме Глушенкове.

«По игре «Локомотив» сейчас среди лидеров РПЛ. Если бы не ужасный провал в первой половине чемпионата, они бы боролись за топ-3. Для клуба очень удачно сложилось зимняя пауза в чемпионате. После нее команда перегрузилась и с новым тренером вышла доказывать всем, что ее место не в подвале таблицы.

Еще угадали со всеми трансферами. Трио Дзюба, Пиняев, Глушенков — одно из сильнейших в РПЛ. Оно позволяет клубу набирать очки», — приводит слова Динияра Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба присоединился к московскому «Локомотиву» в минувшее трансферное окно. В это же время в клуб пришли Пиняев и Глушенков.