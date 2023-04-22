В ЦСКА прокомментировали возможность заявки Марио Фернандеса на нынешний сезон

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с бразильским защитником Марио Фернандесом, который расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

«Планирует ли он вернуться в ЦСКА и может ли он быть заявлен в этом сезоне за клуб? В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен», — приводит слова Брейдо Metaratings.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, трижды выигрывал с клубом чемпионат России. В составе сборной России Фернандес провёл 33 матча и забил пять голов.

После окончания сезона-2021/2022 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.