Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 24-го тура
Поделиться
Сегодня, 22 апреля, матчем «Химки» — «Торпедо» стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
В 24-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
22 апреля, суббота:
«Химки» — «Торпедо» (Химки, 14:00 мск);
«Факел» — «Оренбург» (Воронеж, 16:30 мск);
«Зенит» – «Динамо» (Санкт-Петербург, 19:00 мск).
23 апреля, воскресенье:
«Урал» – «Ростов» (Екатеринбург, 12:00 мск);
«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
«Ахмат» — «Сочи» (Оренбург, 16:30 мск);
ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 19:30 мск).
24 апреля, понедельник:
«Спартак» — «Краснодар» (Москва, 19:00 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 55 очков. Второе место занимает «Ростов» (46), третье — «Спартак» (45).
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
10:37
-
10:30
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:22
-
08:15
-
07:53
-
07:30
-
06:48
-
06:38
-
06:16
-
05:31
-
05:19
-
04:48
-
04:37
-
04:21
Партнерский контент