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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 24-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 24-го тура
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Сегодня, 22 апреля, матчем «Химки» — «Торпедо» стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

В 24-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

22 апреля, суббота:

«Химки» — «Торпедо» (Химки, 14:00 мск);
«Факел» — «Оренбург» (Воронеж, 16:30 мск);
«Зенит» – «Динамо» (Санкт-Петербург, 19:00 мск).

23 апреля, воскресенье:

«Урал» – «Ростов» (Екатеринбург, 12:00 мск);
«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
«Ахмат» — «Сочи» (Оренбург, 16:30 мск);
ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 19:30 мск).

24 апреля, понедельник:

«Спартак» — «Краснодар» (Москва, 19:00 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 55 очков. Второе место занимает «Ростов» (46), третье — «Спартак» (45).

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