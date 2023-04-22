Петрушин: если «Динамо» сыграет так же, как в Кубке, то сможет отнять очки у «Зенита»

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин высказался о предстоящих матчах 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сможет ли «Динамо» повторить матч Кубка и снова обыграть «Зенит»? А почему бы и нет? Хотя обыграли тогда по пенальти, но выглядели достаточно хорошо. На последних минутах «Динамо» имело солидное преимущество. Если гости смогут сыграть, как последние 15 минут на Кубок, то почему бы и не отнять очки у «Зенита»? Он играет тяжеловато. С другой стороны, любой профессионал выходит побеждать, независимо от того, насколько ты опережаешь соперников. Тем более питерцы играют не за фантики.

Какого результата жду от матча ЦСКА — «Локомотив»? Возможен любой исход. ЦСКА хорошо выглядит, но и «Локомотив» на ходу. В последнем выездном матче железнодорожники показали результат в Оренбурге, там, где многие команды теряют очки. Даже на искусственном поле москвичи положили четыре мяча. Я бы отдал небольшое преимущество «Локомотиву».

ЦСКА будет играть дома? «Локомотив» тоже московская команда. А сейчас непонятно, сколько болельщиков придёт на игру. Ясно, что у ЦСКА здесь будет преимущество, и игра у них домашняя. Но я бы не придавал большого значения этому фактору, ведь нельзя сказать, что «Локомотив» играет на выезде. Матч же пройдёт в Москве. Тем более железнодорожники сейчас смотрятся, особенно в атаке.

Жду ли голов от Дзюбы? Естественно. Если у «Локомотива» нет травмированных, команде будет ещё легче.

Спартак» в матче с «Краснодаром» будет реабилитироваться за поражение от «Акрона»? Рассуждая об этом поражении, многие акцентируют внимание на том, что не было нескольких игроков основы. Это отмазка для бедных. В «Спартаке» играют не 11 футболистов. Состав большой. Был шанс у тех, кто не попадает в состав. Выходи и доказывай. Всё стало на свои места. Те, кто сидит в запасе, сидят обоснованно. Но подопечным Абаскаля надо реабилитироваться за поражение от «Акрона». Это как «Динамо». Я не думал, что дома бело-голубые проиграют такому сопернику. А «Спартак» всё бросит для достижения победы. Другое дело, поправится ли кто-то из травмированных. Тот же Джикия. Потому что футболисты замены не могут заменить основных.

«Спартак» — одно из самых больших разочарований весны? Естественно. Они начали неплохо. Видимо, ошиблись в подготовительном периоде. Команда быстро вошла в сезон в хорошей форме, но есть законы физиологии. Форма держится месяца два, а потом идёт спад. Это и произошло. «Спартак» попал в яму», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».