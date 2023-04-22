Дьяков: у «Зенита» нет настроения откладывать чемпионство — будут побеждать «Динамо»

Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

«Зенит» — явный фаворит в матче с «Динамо». Уже через несколько туров команда должна завоевать очередной титул чемпиона страны. «Динамо» хоть и победило «Пари НН», но игра команды пока не впечатляет, а игроки находятся в непонятном состоянии. С трудом верится, что «Динамо» сможет отобрать очки у «Зенита».

«Зениту» выгоднее быстро решить все вопросы о чемпионстве, чтобы потом спокойно играть. Можно будет дать отдохнуть тем, на кого легла большая нагрузка, и выпустить тех, кто мало играл. Не кажется, что у «Зенита» есть настроение откладывать чемпионство на предпоследний тур, — будут побеждать», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.