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Глава департамента судейства РФС Каманцев ответил на критику после встречи со «Спартаком»

Глава департамента судейства РФС Каманцев ответил на критику после встречи со «Спартаком»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на критику после встречи с представителями московского «Спартака».

«Что касается критики, это не работает в формате «мы пришли, извинились и о чём-то договорились». Мы пришли, объяснили нашу позицию, где были ошибки в пользу команды, а где — против. Ситуация находится в рабочем состоянии. Если у команд есть какие-то вопросы, то давайте обсуждать. Мы ни от кого не скрываемся.

Многим не нравится формат встречи и не очень понятно, что обсуждается? Я не думаю, что мы должны публиковать все подробности. Как и не думаю, что у какой-то команды есть подозрения, что, например, со «Спартаком» мы говорили об одном, а приедем в «Урал» и будем говорить совершенно о другом. Если есть желающие — мы готовы общаться. Отказываться от общения, как мне кажется, гораздо более минусовая позиция. Если у команды есть желание пообщаться — мы общаемся. Как им отказать? Сказать: «Нет, мы не хотим с вами общаться или мы не будем общаться?». В таком случае они скажут, что вы опять закрылись и принимаете решения, которые непонятны. Мы пытаемся всё объяснить», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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