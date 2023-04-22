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Президент ФНЛ: «Акрон» в данный момент сильнее «Спартака». Надеюсь, они возьмут трофей

Президент ФНЛ: «Акрон» в данный момент сильнее «Спартака». Надеюсь, они возьмут трофей
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о выходе тольяттинского «Акрона» в финал Пути регионов Фонбет Кубка России. Ранее «Акрон» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1.

«Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Тем более что там работают ребята, которые когда-то трудились в чемпионском «Спартаке»: Алексей Власов и Рамиль Шарипов. Да и в составе и на поле были ребята из академии «Спартака» и игравшие за «Спартак-2». Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошёл дальше. Но «Акрон» в данный момент сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей. Это было бы здорово и для клуба, и для лиги.

Объективно, уровень ФНЛ изменился. Это связано с переходом на недельный игровой цикл. У команд есть время на подготовку, на проведение тактических занятий, на восстановление и набор физической формы. Наверное, мы выходим к той цели, которой и должны были достичь.

Спортивная цель, которая стоит перед Первой лигой, — стать лигой, которая готовит клубы для РПЛ, венца футбола в России. Поэтому всё должно быть на соответствующем уровне: инфраструктура, качество футболистов, тренеров, менеджеров. Мы работаем над этим», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

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