Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо отреагировал на слова нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы о «Зените» (Рио-де-Жанейро). Футболист петербуржцев заявил, что россиянин имеет право на своё мнение. Также Клаудиньо прокомментировал своё празднование после матча с железнодорожниками (2:1).

«Как и любой человек, Артём Дзюба имеет право на своё мнение. Я не считаю, что мне нужно как-то комментировать его слова. Что касается празднования победы над «Локомотивом» и фразы про Рио-де-Жанейро, это была радость от важной победы над сложным соперником. Так мы отметили долгую и крутую историю взаимоотношений «Зенита» и бразильских футболистов, которые уже внесли и ещё внесут большой вклад в успехи клуба», — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».