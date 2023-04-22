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«СКА-Хабаровск» и ульяновская «Волга» сыграли вничью в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» и ульяновская «Волга» сыграли вничью в матче Первой лиги
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Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Итоговый счёт — 1:1.

На 16-й минуте отличился гвинейский форвард ульяновской «Волги» Момо Туре. Ответный мяч хозяев на 86-й минуте забил нападающий Тимур Жамалетдинов.

«СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 37 очков после 28 матчей. «Волга» находится на 17-й строчке, заработав 23 очка. Лидирует калининградская «Балтика» (54).

В следующем туре «СКА-Хабаровск» встретится с «Рубином», а «Волга» — с «Краснодаром-2». Оба матча состоятся 29 апреля.

Россия - Мелбет Первая лига. 28-й тур
22 апреля 2023, суббота. 09:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Туре – 15'   1:1 Жамалетдинов – 86'
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