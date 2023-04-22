Миодраг Божович: было вопросом времени, когда «Локомотив» начнёт подниматься после немцев
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Известный тренер Миодраг Божович высказался о результатах московского «Локомотива» во второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
«Было понятно, что во второй части сезона «Локомотив» сможет исправить положение в турнирной таблице. Так плохо, как было при немцах в «Локомотиве»… Это было невозможно. Было вопросом времени, когда команда начнёт подниматься после немцев. Зимой «Локомотив» усилился, а тренер хорошо поработал на сборах: как итог — начали подниматься», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков после 23 матчей. Железнодорожники одержали пять побед в шести матчах второй части чемпионата России сезона-2022/2023.
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