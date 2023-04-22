«Осасуна» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 15:00

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Сегодня, 22 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Осасуна» и «Бетис». Команды будут играть на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Главным арбитром встречи назначен Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 30-й тур 22 апреля 2023, суббота. 15:00 МСК Осасуна Памплона Не начался Бетис Севилья Кто победит в основное время? П1 X П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами, который проходил в Севилье, «Бетис» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу Иглесиаса.

«Бетис» занимает пятое место в таблице текущего розыгрыша чемпионата Испании после 29 туров, заработав 48 очков. «Осасуна» располагается на десятой строчке, набрав 38 очков в 29 матчах. Лидирует в таблице «Барселона», у которой 73 очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.