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«Полный бред, что ещё напишут?» Форвард «Химок» Садыгов — о предложении должности в клубе

«Полный бред, что ещё напишут?» Форвард «Химок» Садыгов — о предложении должности в клубе
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов опроверг информацию, что клуб предложил ему управленческую должность.

«Даже не представляю, кто вообще мог такое придумать. На тот момент мне был 21 год — молодой пацан, который в большом футболе толком ничего не видел, будет управлять профессиональным клубом? Полный бред. Когда прочитал об этом, посмеялся, конечно, но на секунду задумался: интересно, что в следующий раз напишут? Ладно, если кому-то нравится мусолить слухи про «Химки» — пожалуйста. Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь мы на первом месте», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Садыгов провёл 16 матчей в составе подмосковной команды и забил один гол.

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