Каманцев — о Хачатурянце: ушёл с «электрического стула» и стал воспринимать всё иначе
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Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что поддерживает контакты с бывшим главой организации Ашотом Хачатурянцем, отметив, что тот стал совершенно по-другому воспринимать многие решения судей, когда ушёл с «электрического стула».
«Конечно, я поддерживаю контакты с Хачатурянцем. Делится ли он впечатлениями о судействе? Когда он ушёл с «электрического стула», конечно, для него воспринимается всё совершенно по-другому. Он говорит: «В принципе, всё нормально, бывают проблемы». Восприятие совершенно разное», — приводит слова Каманцева Sport24.
Сейчас Хачатурянц является вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). Некоторое время назад функционер исполнял обязанности президента РПЛ.
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