«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения

Московский «Спартак» в своём официальном телеграм-канале опубликовал запись с поздравлениями в адрес бывшего главного тренера команды Массимо Карреры, которому сегодня, 22 апреля, исполняется 59 лет.

Каррера возглавил московскую команду в 2016 году после увольнения Дмитрия Аленичева. Под его руководством «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России, одержав победу в РПЛ в сезоне-2016/2017. Итальянский специалист был уволен из клуба в октябре 2018 года. После ухода Карреры ни одному главному тренеру «Спартака» не удавалось привести команду к чемпионству в РПЛ. Сейчас клуб возглавляет Гильерме Абаскаль.

После «Спартака» Каррера работал в греческом АЕКе и итальянском «Бари». Тренер является безработным с апреля 2021 года.