Игрок «Зенита» Клаудиньо рассказал об общении с Неймаром
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал об общении с нападающим французского «ПСЖ» Неймаром, отметив, что форвард парижан очень простой и скромный человек с крутой харизмой. Оба игрока — воспитанники бразильского «Сантоса».
«Мы вместе с Неймаром были в одной футзальной команде «Сантоса», но сыграть так и не довелось. Поэтому лично познакомились чуть позже — он просто сел рядом со мной и начал болтать. Я даже не сразу смог подобрать слова, так смутился.
Какой он в общении? Очень простой и скромный, при этом у него крутая харизма и стремление никогда не останавливаться на достигнутом. Хотя за спиной потрясающая карьера и огромное количество побед», — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».
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