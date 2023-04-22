Игрок «Зенита» Клаудиньо рассказал об общении с Неймаром

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал об общении с нападающим французского «ПСЖ» Неймаром, отметив, что форвард парижан очень простой и скромный человек с крутой харизмой. Оба игрока — воспитанники бразильского «Сантоса».

«Мы вместе с Неймаром были в одной футзальной команде «Сантоса», но сыграть так и не довелось. Поэтому лично познакомились чуть позже — он просто сел рядом со мной и начал болтать. Я даже не сразу смог подобрать слова, так смутился.

Какой он в общении? Очень простой и скромный, при этом у него крутая харизма и стремление никогда не останавливаться на достигнутом. Хотя за спиной потрясающая карьера и огромное количество побед», — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».